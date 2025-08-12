Nove soldados mortos em ataque no Paquistão

O ataque, que não foi reivindicado, ocorreu no momento em que Washington amplia as sanções contra o Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), grupo separatista que em março executou uma grande tomada de reféns em um trem na província.

Nove soldados paquistaneses morreram na segunda-feira quando quase 50 homens atacaram edifícios públicos, incluindo uma delegacia e um tribunal, no Baluchistão, região na fronteira com o Irã, informaram autoridades locais à AFP nesta terça-feira (12).

Três policiais ficaram feridos no ataque contra uma delegacia no distrito de Washuk, durante o qual alguns detidos foram libertados.

Os agressores, segundo um dos funcionários, "lançaram granadas contra o quartel-general da Guarda de Fronteira".

Soldados seguiram para a delegacia e os "terroristas os atacaram no caminho, matando nove soldados", acrescentou a fonte.

Um funcionário do Ministério do Interior do Baluchistão confirmou os ataques e, sob condição de anonimato, informou que eles foram executados por "entre 40 e 50 terroristas que chegaram em motocicletas para atacar e saquear prédios públicos na noite de segunda-feira".