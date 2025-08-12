Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

No Rio, Vettel elogia Gabriel Bortoleto: 'Muito promissor'

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel, em visita ao Rio de Janeiro, elogiou nesta terça-feira (12) o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, que faz sua temporada de estreia na principal categoria do automobilismo.

Ao volante da Sauber, Bortoleto, de 20 anos, fez sua melhor corrida na F1 no Grande Prêmio da Hungria, no dia 3 de agosto, terminando na sexta posição.

"Ele aprende muito rápido" e está "progredindo aos poucos", comentou Vettel em uma palestra no evento Rio Innovation Week. 

"Acho que ele está tendo uma ótima temporada. O carro não é muito forte, mas provavelmente o ajuda a se desenvolver", acrescentou o alemão, que deixou a F1 em 2022.

Gabriel Bortoleto pontuou em três das últimas quatro corridas do ano, nos GPs da Áustria, Bélgica e Hungria. Com 14 pontos no total, o brasileiro ocupa a 17ª posição no Mundial de pilotos.

"Seria ótimo vê-lo se aproximando do topo nos próximos anos (...) Ele parece muito promissor. Tenho certeza de que continuará na Fórmula 1 por muito tempo", concluiu Vettel.

