No Rio, Vettel elogia Gabriel Bortoleto: 'Muito promissor'

Ao volante da Sauber, Bortoleto, de 20 anos, fez sua melhor corrida na F1 no Grande Prêmio da Hungria, no dia 3 de agosto, terminando na sexta posição.

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel, em visita ao Rio de Janeiro, elogiou nesta terça-feira (12) o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, que faz sua temporada de estreia na principal categoria do automobilismo.

"Ele aprende muito rápido" e está "progredindo aos poucos", comentou Vettel em uma palestra no evento Rio Innovation Week.

"Acho que ele está tendo uma ótima temporada. O carro não é muito forte, mas provavelmente o ajuda a se desenvolver", acrescentou o alemão, que deixou a F1 em 2022.

Gabriel Bortoleto pontuou em três das últimas quatro corridas do ano, nos GPs da Áustria, Bélgica e Hungria. Com 14 pontos no total, o brasileiro ocupa a 17ª posição no Mundial de pilotos.

"Seria ótimo vê-lo se aproximando do topo nos próximos anos (...) Ele parece muito promissor. Tenho certeza de que continuará na Fórmula 1 por muito tempo", concluiu Vettel.