Morre pré-candidato à Presidência da Colômbia baleado em comício

Senador oposicionista Miguel Uribe Turbay, que foi baleado em junho durante comício, morreu em Bogotá após mais de dois meses de internação.O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe Turbay, que foi gravemente ferido na cabeça em um atentado ocorrido em 7 de junho, morreu nesta segunda-feira (11/08), segundo informou sua esposa, María Claudia Tarazona. "Peço a Deus que me mostre o caminho para aprender a viver sem você", escreveu Tarazona em suas redes sociais. "Descanse em paz amor da minha vida, eu cuidarei dos nossos filhos", junto com uma foto de ambos. Uribe Turbay, de 39 anos e senador do partido de direita Centro Democrático, estava internado desde junho na clínica Fundação Santa Fe de Bogotá, onde foi submetido a várias cirurgias e, embora tenha chegado a apresentar alguma melhora, nunca saiu do estado crítico. No sábado passado, a Santa Fe informou que o político havia sofrido uma hemorragia no sistema nervoso que agravou seu estado de saúde. "Nas últimas 48 horas, seu estado clínico reverteu para uma condição crítica, devido a um episódio de hemorragia no sistema nervoso central. Esta condição exigiu novos procedimentos neurocirúrgicos de urgência que conseguiram estabilizá-lo", disse a clínica em um boletim médico há dois dias. Uribe Turbay foi baleado com dois tiros na cabeça e um na perna esquerda quando liderava um comício político em um parque do bairro bogotano de Modelia como parte de sua pré-campanha para as eleições presidenciais de 2026, nas quais aspirava obter a candidatura presidencial pelo Centro Democrático. O atentado a Uribe e outros episódios de violência reavivaram o fantasma da violência política no país dos anos 1990. "Nosso amor transcende este plano físico. Espere por mim, que quando eu cumprir minha promessa com nossos filhos, irei te procurar e teremos nossa segunda chance", acrescentou em sua mensagem a esposa, que frequentemente usava as redes sociais para informar sobre o estado de saúde do marido e pedir orações por sua recuperação. Quem era Miguel Uribe Turbay Nascido em 1986, Miguel Uribe Turbay era membro do partido Centro Democrático, liderado pelo ex-presidente Álvaro Uribe (sem parentesco). Em outubro, ele anunciou sua ambição de se eleger presidente em 2026, para suceder o atual presidente Gustavo Petro, de quem era um forte crítico. O senador, que foi o parlamentar mais votado nas eleições de 2022, era filho de Diana Turbay, jornalista que foi sequestrada e assassinada em 1991 por narcotraficantes a serviço de Pablo Escobar. O caso foi retratado no livro Notícia de um Sequestro (1996), do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Ele também era neto do ex-presidente Julio César Turbay, que governou o país entre 1978 e 1982. O atentado contra Uribe Turbay chocou a Colômbia, país que tem um traumático passado de violência política e do narcotráfico. Em junho, centenas saíram às ruas em diversas cidades da Colômbia para se solidarizar com o político e condenar o atentado. O atentado ainda está sob investigação. Em junho, o Ministério Público da Colômbia confirmou a prisão de um primeiro suspeito. Trata-se de um menor de 15 anos detido no local do crime com uma pistola Glock (9 milímetros). Nas semanas seguintes, mais dois homens foram presos. jps (EFE, DW, ots)