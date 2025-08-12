Líderes europeus pedem que Trump inclua a Ucrânia no encontro com Putin

Os líderes da União Europeia (UE) voltaram a apelar nesta terça-feira, 12, para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, leve em conta os interesses da Ucrânia no encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, marcado para sexta-feira, 15, no Alasca.

Em um comunicado divulgado nesta terça, os europeus dizem que "acolhem os esforços do presidente Trump para acabar com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia". Mas, ressaltam, "o caminho para a paz na Ucrânia não pode ser decidido sem a Ucrânia."