Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Japão impõe regras mais rígidas após morte de dois boxeadores

Japão impõe regras mais rígidas após morte de dois boxeadores

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As autoridades japonesas do boxe anunciaram nesta terça-feira (12) a implementação de regras mais rígidas referentes à perda de peso para prevenir a desidratação entre os boxeadores, após as recentes mortes de dois lutadores. 

A Associação Japonesa de Boxe Profissional (JPBA), a Comissão Japonesa de Boxe (JBC) e proprietários de academias decidiram implementar testes de urina para medir a desidratação, entre outras medidas destinadas a controlar a rápida perda de peso entre os boxeadores, disse o Secretário-Geral da JBC, Tsuyoshi Yasukochi. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Esta decisão ocorre após as mortes de Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, ambos de 28 anos, depois de lutarem na mesma noite, em 2 de agosto, no Korakuen Hall, em Tóquio. 

Embora a causa exata das duas mortes ainda não tenha sido determinada, a Associação Mundial de Boxe acredita que a desidratação causada pela rápida perda de peso contribui para o aumento da vulnerabilidade do cérebro à hemorragia. 

As autoridades japonesas do boxe decidiram "tomar todas as medidas possíveis para garantir que as mortes desses dois boxeadores não sejam em vão", disse Yasukochi.

kh/cpb/mcd/pc/aam/yr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar