Israel diz que matou cinco combatentes que se passaram por trabalhadores humanitários em Gaza

Os cinco homens armados estavam "perto de um veículo marcado com o símbolo da organização internacional de ajuda humanitária World Central Kitchen (WCK), apesar de não possuírem qualquer ligação com a organização, e enquanto representavam uma ameaça para nossas tropas", escreveu o exército em um comunicado.

O Exército israelense anunciou, nesta terça-feira (12), que matou cinco combatentes palestinos que se passavam por trabalhadores humanitários em um ataque aéreo na semana passada na Faixa de Gaza.

Os militares divulgaram imagens aéreas que mostram os homens armados perto do veículo com o logotipo da WCK e vestindo coletes amarelos, frequentemente usados por trabalhadores humanitários.

Os coletes seriam usados para "esconder sua atividade e evitar serem atacados", segundo as forças de segurança, que não especificaram a que grupo estes homens pertenciam.

O Exército de Israel informou que, antes de realizar o ataque, verificou com a WCK que o veículo que havia identificado na região de Deir el Balah, no centro de Gaza, não tinha qualquer ligação com a organização.

A ONG confirmou à AFP que "o veículo e as pessoas envolvidas não eram [seus] afiliados".