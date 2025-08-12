Inflação do Brasil registra leve queda para 5,23% na base anual

A inflação no Brasil caiu para 5,23% em julho no acumulado de 12 meses, levemente abaixo dos 5,35% do mês anterior, mas ainda acima da meta oficial, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (12). O indicador de julho ainda não reflete os efeitos das tarifas punitivas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao país, que entraram em vigor na semana passada.

O índice mensal de julho foi de 0,26% contra 0,24% em junho, segundo o IBGE. O dado ficou abaixo das expectativas do mercado, que antecipavam 0,34% de inflação mensal em julho, segundo um relatório Focus do Banco Central. "O grupo Alimentação e bebidas apresentou variação negativa (-0,27%) na passagem de junho para julho, assim como os grupos Vestuário (-0,54%) e Comunicação (-0,09%)", avaliou o IBGE. Este indicador é um tema sensível para o governo de esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva, cuja popularidade caiu nos últimos meses, em parte devido aos preços dos alimentos.