Governo de Trump afirma ter prendido mais de "300 mil imigrantes"

As autoridades americanas prenderam "mais de 300 mil imigrantes" em situação irregular nos seis primeiros meses do governo do presidente Donald Trump, informou nesta terça-feira (12) a Casa Branca. Desde que retornou ao poder, em janeiro, o presidente republicano aplicou uma política migratória drástica, com operações em tribunais, residências e locais de trabalho, o que provocou protestos.

Algumas ONGs denunciam as condições nos centros de detenção de imigrantes. Em um relatório, a Human Rights Watch (HRW) descreve celas superlotadas e imigrantes dormindo no chão, sob luzes de néon acesas dia e noite, privados de higiene básica. Em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, na Casa Branca, a porta-voz Karoline Leavitt exaltou os números. "Mais de 300 mil criminosos imigrantes ilegais foram presos dentro do nosso país nos primeiros seis meses desta administração", afirmou. "Quase 70% dessas prisões são de estrangeiros criminosos com acusações criminais ou condenações anteriores", acrescentou.

A porta-voz também destacou o número de travessias de migrantes sem visto nas fronteiras dos Estados Unidos. Em julho, "as travessias ilegais voltaram a cair para mínimos históricos", disse. Segundo os números publicados nesta terça-feira pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), as autoridades registraram "24.628 interceptações em todo o país".

Na fronteira com o México, houve "4.601", 24% a menos que o mínimo histórico anterior de junho (6.070) e 92% a menos que em julho de 2024 (56.400). "Fizemos história novamente. Os números não mentem: esta é a fronteira mais segura que já existiu", enfatizou a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, citada em um comunicado do CBP. Trump estabeleceu como meta realizar um número recorde de expulsões de imigrantes em situação irregular.