Fortes chuvas levam caos a aeroporto da Cidade do México

As fortes chuvas que atingem a Cidade do México voltaram a causar o caos nesta terça-feira (12) no aeroporto da capital, onde milhares de passageiros ficaram retidos devido à suspensão temporária das operações. A capital mexicana - onde moram 9,2 milhões de pessoas e que vai sediar os jogos da Copa do Mundo de futebol no ano que vem - registra intensas precipitações desde junho.

O aeroporto da Cidade do México é um dos mais movimentados da América Latina, com 45,4 milhões de passageiros atendidos em 2024. A tempestade que atingiu a metrópole na madrugada desta terça-feira impactou a operação do aeroporto Benito Juárez, assim como ocorreu no último domingo, quando o volume d'água marcou o maior nível desde 1952 em áreas como o centro da cidade. Em um comunicado, o terminal relatou 120 voos com atrasos, 16 desviados para outros aeroportos e três cancelados, afetando um total de 19.500 passageiros. Uma pista permaneceu fechada por várias horas devido ao acúmulo de água.