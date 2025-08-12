Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Evergrande anuncia que vai sair da Bolsa de Hong Kong

Autor AFP
Tipo Notícia

O grupo imobiliário chinês Evergrande, em plena crise, anunciou nesta terça-feira (12) que vai sair definitivamente da Bolsa de Hong Kong em 25 de agosto, mais de um ano após a suspensão da cotação de suas ações.

A empresa, que já foi a maior empresa do setor da China, entrou em 'default' em 2021 e se tornou o símbolo da crise do mercado imobiliário da segunda maior economia mundial.

Em janeiro de 2024, um tribunal de Hong Kong emitiu uma ordem de liquidação da Evergrande por considerar que a empresa não havia apresentado um plano de pagamento da dívida para responder aos credores e suas ações na Bolsa permaneceram suspensas.

Os liquidadores designados pelo tribunal, Edward Middleton e Tiffany Wong, adotaram medidas para tentar recuperar os investimentos dos credores, incluindo uma ação judicial contra a auditora PwC e sua filial na China continental.

Os liquidadores avaliam que a dívida da empresa poderia ultrapassar 45 bilhões de dólares (243 bilhões de reais), contra 27,5 bilhões (148 bilhões de reais) inicialmente calculados.

