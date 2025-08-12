Evergrande anuncia que vai sair da Bolsa de Hong Kong

O grupo imobiliário chinês Evergrande, em plena crise, anunciou nesta terça-feira (12) que vai sair definitivamente da Bolsa de Hong Kong em 25 de agosto, mais de um ano após a suspensão da cotação de suas ações.

A empresa, que já foi a maior empresa do setor da China, entrou em 'default' em 2021 e se tornou o símbolo da crise do mercado imobiliário da segunda maior economia mundial.