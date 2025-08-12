Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa Civil denuncia intensificação dos ataques israelenses na Cidade de Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

A Defesa Civil de Gaza afirmou que os ataques aéreos israelenses sobre a Cidade de Gaza se intensificaram nos últimos dias, depois que o gabinete de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou planos para ampliar a guerra. 

O governo israelense não divulgou um calendário exato de quando suas forças entrariam na região, mas, segundo o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal, os bombardeios aéreos sobre a Cidade de Gaza aumentaram durante os últimos três dias. 

Bassal disse que os bairros residenciais de Zeitun e Sabra foram atacados "com bombardeios muito intensos que têm como alvos residências civis, possivelmente incluindo edifícios de grande altura". 

"A ocupação israelense está utilizando todo tipo de armas nesta área - bombas, drones e também munições altamente explosivas que provocam uma destruição em larga escala de casas civis", acrescentou. 

