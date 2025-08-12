Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dana White anuncia luta de MMA na Casa Branca pelo 250º aniversário da independência dos EUA

Dana White, chefe do UFC e próximo do presidente Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (12) a realização de um evento de artes marciais mistas na Casa Branca em 4 de julho de 2026, dia do 250º aniversário da independência dos Estados Unidos.

Em uma entrevista à rede CBS, White foi perguntado sobre seus planos para este evento e respondeu: "Vai acontecer, isso é certo".

"Conversei com ele ontem à noite, me refiro ao presidente. Vou visitá-lo no final do mês. Vamos nos sentar juntos para que eu lhe revele nossos planos, veremos o que ele quer, mas sim, vai acontecer", afirmou o presidente do UFC, a principal liga de artes marciais mistas (MMA).

"Quando ele me ligou e pediu para organizá-lo, ele disse: 'Quero que Ivanka [Trump] participe'. Então Ivanka entrou em contato comigo e começamos a discutir as diferentes possibilidades", comentou White, referindo-se à filha do presidente.

Dessa forma, o evento de MMA faria parte do programa de comemorações pelo 250º aniversário da declaração de independência dos Estados Unidos, que começaram em 4 de julho passado e se prolongarão por um ano.

A figura de White atingiu um novo patamar desde a reeleição de seu amigo Donald Trump como presidente deste país, que o convidou ao palco durante seu discurso de vitória em 6 de novembro de 2024.

Trump é uma presença habitual nos eventos do UFC, onde é recebido como uma estrela do rock.

White assumiu a direção do UFC em 2001, uma então pequena organização deficitária, para transformá-la em uma poderosa empresa promotora de lutas que se diversificou com o boxe.

Na segunda-feira, a organização anunciou um acordo de transmissão com a CBS e a Paramount no valor de 7,7 bilhões de dólares durante sete anos.

