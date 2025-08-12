Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol lança sistema de proteção online para combater racismo

Conmebol lança sistema de proteção online para combater racismo

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Conmebol, principal organização que regulamenta o futebol sul-americano, lançou um sistema de proteção online para combater o racismo e o abuso nas redes sociais contra jogadores, árbitros e clubes, segundo um comunicado publicado nesta terça-feira (12).

A iniciativa, que prevê sanções como suspensão de contas, restrições de acesso a estádios e denúncias às autoridades competentes, será aplicada a partir desta semana nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Na Conmebol, temos um compromisso firme e inegociável com o respeito", expressou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, citado no comunicado.

"O racismo, a discriminação e qualquer forma de violência não têm lugar nem nos campos nem nas redes. Vamos trabalhar para proteger nossos protagonistas dentro e fora de campo", prometeu.

A Conmebol, uma das seis confederações continentais associadas à FIFA, afirmou que o sistema será implementado em parceria com o Signify Group, uma empresa sediada em Londres dedicada à proteção de atletas e indivíduos contra o abuso online.

"A Signify trabalhou junto a organizações como FIFA, World Rugby, Women's Tennis Association (WTA) e a Federação Internacional de Ski, oferecendo sua plataforma Threat Matrix, que permite identificar ameaças em tempo real, dissuadir comportamentos abusivos e tomar ações concretas contra os responsáveis", destaca o comunicado.

O sistema estará ativo em múltiplas plataformas digitais nos dias de jogo. A detecção usa inteligência artificial e análise humana para buscar publicações com linguagem racista, ameaçadora ou discriminatória.

Os casos mais graves serão reportados às autoridades judiciais e os clubes serão informados para possíveis medidas internas, como restrições de acesso a estádios. 

Também serão fornecidas provas para solicitar sanções às plataformas digitais, como a suspensão de contas ou a eliminação permanente do conteúdo mais prejudicial. 

Os esforços da Conmebol contra a discriminação e a violência no futebol não são novos.

Em março deste ano, a organização criou um grupo de trabalho sobre o tema liderado pelo ex-astro brasileiro Ronaldo. 

E desde 2022 mantém o slogan "BASTA! – Chega de  racismo no futebol", sob o qual endureceu as sanções a clubes ou associações responsáveis cujos torcedores cometam atos de discriminação em suas competições. 

hro/ad/lm/dd

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

futebol

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar