"Barbecue", o ex-policial que virou líder das gangues do Haiti

Com uma arma automática no ombro, Jimmy "Barbecue" Chérizier, que gosta de se apresentar como um revolucionário, lidera a coalizão de gangues "Viv ansanm" (Viver juntos), que devasta o Haiti e controla cada vez mais território em Porto Príncipe e no restante do país. Aos 48 anos, esse ex-policial tornou-se a figura central da violência que há vários anos assola essa pobre nação caribenha, provocando uma crise humanitária, política e de segurança.

Os Estados Unidos ofereceram nesta terça-feira (12) uma recompensa de cinco milhões de dólares por qualquer informação que possa levar à sua prisão. Em fevereiro de 2024, o "Viv ansanm", união das gangues G9 e G-Pèp, antes rivais, lançou vários ataques contra infraestruturas-chave de Porto Príncipe, provocando a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry e a instauração de um conselho presidencial de transição. Apesar do envio de uma força internacional de apoio à segurança em junho de 2024, o grupo liderado por "Barbecue" continuou conquistando novos territórios. Desde janeiro, vários municípios do país e bairros da capital caíram sob seu controle.

Essas gangues assassinaram policiais e soldados haitianos, além de membros da missão internacional, e provocaram o deslocamento de centenas de milhares de habitantes. No dia 7 de agosto, enquanto o conselho de transição trocava de presidente, Chérizier tentou atacar o bairro onde ficam as sedes dessa instituição e a do primeiro-ministro, Alix Didier Fils-Aimé. Enquanto a capital despertava com o som das rajadas das armas automáticas dos criminosos, "Barbecue" apareceu em um vídeo pedindo à população que permitisse que seus homens chegassem ao bairro.

"Temos que derrubar esses ladrões que dirigem o país. O povo deve nos ajudar na batalha para libertar o Haiti", declarou na gravação. Não é a primeira vez que o ex-policial chama atenção. Em 2022, à frente da gangue G9, bloqueou durante meses o principal terminal de combustíveis do país, paralisando a distribuição de gasolina e mergulhando ainda mais o Haiti no caos.

Esse episódio desencadeou pedidos para o envio de uma força multinacional que ajudasse a polícia haitiana, já sobrecarregada — uma missão que ainda não correspondeu às expectativas. - Sob sanções - Como demonstração de sua influência, Chérizier foi o primeiro a ser incluído, em outubro de 2022, no novo regime de sanções da ONU contra as gangues armadas haitianas (proibição de viajar, congelamento de ativos, embargo seletivo de armas).