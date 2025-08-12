Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atleta italiano morre durante os Jogos Mundiais na China

Atleta italiano morre durante os Jogos Mundiais na China

O atleta italiano de orientação Mattia Debertolis morreu nos Jogos Mundiais de Chengdu, sudoeste da China, anunciaram os organizadores nesta terça-feira (12). 

Debertolis "foi encontrado inconsciente durante a competição masculina de orientação de meia distância na manhã de sexta-feira, 8 de agosto", de acordo com um comunicado conjunto dos organizadores dos Jogos e da Federação Internacional de Orientação (FIO). 

"Apesar de receber atendimento médico especializado imediato em uma das principais instituições médicas da China, ele faleceu em 12 de agosto", acrescentou o comunicado, sem especificar a causa da morte. 

Os Jogos Mundiais são um evento multiesportivo realizado a cada quatro anos para disciplinas não incluídas nas Olimpíadas. 

Na orientação, os atletas percorrem um percurso não sinalizado usando um mapa e uma bússola, marcando pontos designados ao longo do percurso no menor tempo possível.

O evento, realizado a cerca de 50 km do centro de Chengdu, ocorreu sob intenso calor e umidade, com temperaturas acima de 30°C.

Debertolis participava da final da prova masculina de meia distância quando desmaiou. 

O vencedor, o suíço Riccardo Rancan, completou o percurso em 45 minutos e 22 segundos. 

O italiano ocupa a 137ª posição no Ranking Mundial de Orientação e compete desde 2014, segundo o site da FIO.

Os organizadores dos Jogos Mundiais e a FIO garantiram que "continuarão a apoiar a família de Mattia Debertolis e a comunidade da orientação de todas as formas possíveis", afirmou o comunicado.

