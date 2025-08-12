Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Al Jazeera esclarece que quatro dos jornalistas mortos em Gaza eram seus funcionários

Autor AFP
Tipo Notícia

A Al Jazeera informou nesta terça-feira (12) que quatro de seus jornalistas morreram em um recente ataque israelense em Gaza, e não cinco como havia afirmado inicialmente, pois um deles era um trabalhador independente.

A emissora catariana havia informado inicialmente que seus correspondentes Anas al Sharif e Mohammed Qreiqeh, e os cinegrafistas Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa, haviam morrido no bombardeio israelense de domingo.

No entanto, em uma retificação publicada em sua página na internet em inglês, a Al Jazeera esclareceu que Moamen Aliwa trabalhava como cinegrafista independente e acrescentou que um sexto jornalista morto no ataque, Mohammed al Khalidi, também era autônomo.

"Uma versão anterior desta notícia informou sobre a morte de cinco funcionários da Al Jazeera assassinados por Israel. O número de jornalistas da Al Jazeera assassinados por Israel foi de quatro", dizia o comunicado da emissora.

O ataque contra os jornalistas na Cidade de Gaza, no norte do território palestino, provocou indignação e condenações por parte da comunidade internacional.

O Exército israelense confirmou que havia realizado um ataque contra Anas al Sharif, um conhecido correspondente da Al Jazeera de 28 anos, a quem classificou como "terrorista" que "se passava por jornalista".

Com o bloqueio de Gaza, muitos meios de comunicação ao redor do mundo, como a AFP, dependem da cobertura fotográfica, de vídeo e texto fornecida por jornalistas palestinos.

A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) afirmou no início de julho que mais de 200 jornalistas haviam sido assassinados em Gaza desde o início da guerra, em outubro de 2022, entre eles vários da Al Jazeera.

