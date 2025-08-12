AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

QUARTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2025 América

BOLÍVIA - Preparativos para eleições gerais - (até 16) (+) LA PAZ (Bolívia) - Candidato à Presidência, Jorge "Tuto" Quiroga faz encerramento de sua campanha antes das eleições-gerais na Bolívia - 20H00 (+) EL ALTO (Bolívia) - Candidato à Presidência, Samuel Doria Medina encerra campanha antes das eleições-gerais na Bolívia - 20H00

BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro) Europa (+) BERLIM (Alemanha) - Reunião virtual entre os presidentes americano, Donald Trump, e ucraniano, Volodimir Zelensky, com líderes da União Europeia e da Otan antes da cúpula Trump-Putin -

OSLO (Noruega) - Extinction Rebellion protesta com Greta Thunberg para exigir que a Noruega pare a produção de petróleo - (até 22) Esportes (+) UDINE (Itália) - Futebol: Partida da Supercopa da Uefa entre Paris Saint-Germain (PSG) e Tottenham - 17H00