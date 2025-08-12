AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
QUARTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2025
América
BOLÍVIA - Preparativos para eleições gerais - (até 16)
(+) LA PAZ (Bolívia) - Candidato à Presidência, Jorge "Tuto" Quiroga faz encerramento de sua campanha antes das eleições-gerais na Bolívia - 20H00
(+) EL ALTO (Bolívia) - Candidato à Presidência, Samuel Doria Medina encerra campanha antes das eleições-gerais na Bolívia - 20H00
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
Europa
(+) BERLIM (Alemanha) - Reunião virtual entre os presidentes americano, Donald Trump, e ucraniano, Volodimir Zelensky, com líderes da União Europeia e da Otan antes da cúpula Trump-Putin -
OSLO (Noruega) - Extinction Rebellion protesta com Greta Thunberg para exigir que a Noruega pare a produção de petróleo - (até 22)
Esportes
(+) UDINE (Itália) - Futebol: Partida da Supercopa da Uefa entre Paris Saint-Germain (PSG) e Tottenham - 17H00
(+) CINCINNATI (Estados Unidos) - Tênis : Torneio ATP, Masters 1000 de Cincinnati - (até 18)
(+) CINCINNATI (Estados Unidos) - Tênis: Torneios WTA, WTA 1000 de Cincinnati - (até 18)
SEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2025
América
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Al Gore traz Climate Reality Project ao Rio de Janeiro - (até 17)
(+) COLON (Panamá) - Canal do Panamá batizará seus dois primeiros rebocadores híbridos - 13H00
(+) FLORES (Guatemala) - Reunião sobre segurança fronteiriça e migração entre presidentes de Guatemala e México - 13H00
Ásia-Pacífico
TÓQUIO (Japão) - 80º aniversário da rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial -
Esportes
(+) SPIELBERG (Áustria) - Moto : Campeonato Mundial de MotoGP, GP da Áustria - (até 17)
SÁBADO, 16 DE AGOSTO DE 2025
América
BUENOS AIRES (Argentina) - Hackers reciclam dispositivos eletrônicos contra a obsolescência na Argentina -
DOMINGO, 17 DE AGOSTO DE 2025
América
BOLÍVIA - Eleições gerais na Bolívia -
Oriente Médio e África do Norte
(+) ISRAEL - "Greve nacional" convocada por familiares de reféns do Hamas -
TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2025
América
(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre mulheres, paz e segurança - 12H00
(+) RAIFORD (Estados Unidos) - Execução na Flórida de Kayle Barrington Bates pelo assassinato de uma mulher em 1982 - 20H00
QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2025
Europa
(+) COLÔNIA (Alemanha) - Salão internacional do videogame Gamescom - (até 24)
Esportes
(+) MONTEVIDÉU (Uruguai) - Futebol : Copa Libertadores, oitavas-de-final - (até 22)