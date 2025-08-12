2 mil mordidas por dia levam Índia a tirar 5 mil cães das ruas

2 mil casos de mordidas por dia levam Índia a tirar 5 mil cães abandonados das ruas Decisão foi tomada no contexto de milhares de casos de mordidas de cães em Nova Délhi. Conservacionistas afirmam que ordem é impraticável e defendem vacinação e esterilização 11:31 | 12/08/2025 Autor DW DW Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Índia registra mais de um terço das mortes globais por raiva; estimativas mais recentes calculam que haja até um milhão de cães de rua em Nova Délhi. / Crédito: Reprodução/Freepik

O Supremo Tribunal da Índia ordenou nesta segunda-feira, 11, a remoção de 5 mil cães abandonados das ruas da capital, Nova Délhi, em um contexto de aumento nos casos de ataques com mordidas. A decisão instruiu as autoridades a capturar os animais de "áreas de alto risco" num prazo de seis a oito semanas, e que eles sejam esterilizados e realocados em abrigos.

Segundo uma pesquisa realizada pela Mars Petcare, a Índia tem 52,5 milhões de cães de rua, enquanto 8 milhões de cães abandonados se encontram em abrigos. Embora muitos dos cães que vagam pela cidade sejam inofensivos, o tribunal qualificou o número de incidentes com mordidas de cães como "extremamente preocupante". "Bebês e crianças pequenas não devem, sob hipótese alguma, ser vítimas de cães de rua", afirmou a corte.

O tribunal também ordenou a criação de uma linha de atendimento 24 horas para reportar casos de mordidas de cães e orientou as autoridades a divulgarem os locais onde as vacinas antirrábicas estão disponíveis. Críticas de conservacionistas A Índia responde por mais de um terço das mortes globais por raiva, segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).