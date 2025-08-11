Zelensky e dirigentes da UE falarão com Trump antes de sua reunião com Putin

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e dirigentes europeus falarão na quarta-feira com Donald Trump para tentar influenciar em sua reunião com Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia, que gera temores de um acordo em detrimento de Kiev. Os europeus intensificaram seus contatos e se esforçaram para formar uma frente unida de apoio à Ucrânia, após o anúncio de uma cúpula na próxima sexta-feira no Alasca entre o mandatário americano e seu contraparte russo.

Na tarde desta segunda-feira, a Alemanha anunciou uma iniciativa diplomática de envergadura: o chefe de governo alemão, Friedrich Merz, "convidou" líderes de países europeus e da Ucrânia, da Otan e da União Europeia (UE), assim como Trump e seu vice-presidente, JD Vance, para "conversas" por videoconferência na quarta-feira. Organizadas por "grupos temáticos", estas se centrarão "nos preparativos para possíveis negociações de paz", assuntos "relacionados às reivindicações territoriais e às garantias de segurança", assim como possíveis "ações adicionais" para "exercer pressão sobre a Rússia", declarou em um comunicado o porta-voz do governo alemão, Stefan Kornelius. Na Europa, dirigentes de França, Reino Unido, Itália, Polônia e Finlândia participarão do encontro. A Presidência francesa disse, posteriormente, que essa iniciativa foi acordada conjuntamente entre Merz, o presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Segundo o jornal Bild, os europeus e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, se reunirão primeiro sem os americanos, a quem comunicarão os resultados de suas consultas logo depois. A UE já havia feito uma reunião de urgência nesta segunda-feira com seus ministros das Relações Exteriores para tentar evitar um acordo entre Washington e Moscou que prejudicasse a Ucrânia. Segundo Trump, a cúpula no Alasca abordará um possível acordo que prevê "trocas territoriais" para pôr fim ao conflito iniciado com a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O magnata republicano disse esperar uma reunião "construtiva" com seu contraparte russo e manifestou seu descontentamento pela recusa ucraniana de ceder territórios a Moscou. Até o momento, a presença de Zelensky não está prevista, embora siga sendo "possível", segundo o embaixador dos Estados Unidos na Otan, Matthew Whitaker. Horas antes da videoconferência, o líder ucraniano voltou a pedir que não se ceda às exigências de Putin.

"A Rússia se nega a deter os massacres e, portanto, não deveria receber nenhuma recompensa, nem benefício. E isso não é apenas uma postura moral, mas sim racional", escreveu Zelensky no Facebook. "A concessões não convencem um assassino", acrescentou. Para a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, "qualquer acordo entre Estados Unidos e Rússia deve incluir a Ucrânia e a UE, pois se trata de um assunto de segurança para a Ucrânia e para toda a Europa. - Ultimato -