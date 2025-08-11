Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha em baixa antes de dado sobre inflação

Wall Street fecha em baixa antes de dado sobre inflação

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira (11), com os investidores cautelosos antes da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) nos EUA, e em meio às negociações comerciais com a China.

O Dow Jones caiu 0,45%, o Nasdaq recuou 0,30% e o S&P 500 teve baixa de 0,25%. "Observamos algumas realizações de lucro, após uma forte alta e antes da divulgação de indicadores econômicos importantes", disse Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

O IPC será anunciado amanhã, e a inflação ao produtor (IPP), na quinta-feira. Esses dados "podem influenciar as expectativas de um corte de juros pelo Fed", ressaltou em nota José Torres, da Interactive Brokers.

A grande maioria dos analistas estima que o Fed cortará os juros em um quarto de ponto percentual em sua próxima reunião de política monetária, em setembro.

