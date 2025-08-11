Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE condena morte de jornalistas em ataque israelense em Gaza

A União Europeia condenou a morte de cinco jornalistas da Al Jazeera em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza, declarou a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, nesta segunda-feira (11).

"A UE condena a morte de cinco jornalistas da Al Jazeera em um bombardeio [militar israelense] perto do hospital Al Shifa na Cidade de Gaza, entre eles o correspondente da Al Jazeera Anas al Sharif", afirmou depois que os ministros das Relações Exteriores da UE conversaram sobre a guerra por videoconferência.

Um comunicado militar israelense acusou Al Sharif de liderar uma "célula terrorista" do movimento islamista palestino Hamas e de ser "responsável por promover ataques com foguetes" contra israelenses.

A UE tomou nota da acusação de Israel, indicou Kallas, "mas, nestes casos, é necessário fornecer provas claras, respeitando o Estado de Direito, para evitar ataques a jornalistas".

O bloco de 27 países enfrenta uma divisão entre os apoiadores de Israel e aqueles que defendem os palestinos, o que impediu que tomassem medidas claras com relação à Gaza.

A UE concordou no mês passado em aumentar o acesso à ajuda em Gaza, mas funcionários de alto escalão afirmam que este auxílio foi apenas parcialmente implementado.

Kallas fez um apelo a Israel para que permita a entrada de mais ajuda no território palestino.

"Embora esteja chegando mais ajuda, as necessidades continuam sendo muito maiores. Instamos Israel a permitir mais caminhões e uma melhor distribuição de ajuda", disse.

