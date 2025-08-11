Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump se reúne com chefe da Intel após pedir sua demissão

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (11) ter mantido uma reunião "muito interessante" com o diretor executivo do fabricante americano de chips Intel, dias depois de ter solicitado sua renúncia.

Trump exigiu, na semana passada, a renúncia imediata do diretor da Intel, depois que um senador republicano levantou preocupações sobre segurança nacional devido a seus supostos vínculos com empresas chinesas.

A Intel é uma das empresas mais emblemáticas do Vale do Silício, mas sua fortuna tem sido ofuscada pelas companhias asiáticas TSMC e Samsung, que dominam o setor de semicondutores fabricados sob medida.

Em sua plataforma Truth Social, Trump declarou nesta segunda-feira que se reuniu com Lip-Bu Tan junto com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

"A reunião foi muito interessante", escreveu Trump. "Seu sucesso e ascensão são uma história incrível." Trump acrescentou que membros de seu gabinete farão "sugestões" na próxima semana.

Em comunicado, a Intel afirmou que espera "colaborar estreitamente" com o presidente Trump "e sua administração para restaurar esta grande empresa americana".

Depois de Trump pedir sua renúncia na quinta-feira, Tan divulgou um comunicado afirmando que a companhia está em contato com o governo para abordar as preocupações levantadas e garantir que os funcionários tenham "informações".

Ele alega que circulou muita desinformação sobre seus cargos anteriores na Walden International e na Cadence Design Systems.

"Sempre atuei dentro dos mais altos padrões legais e éticos", defendeu-se Tan no comunicado.

Nascido na Malásia, Tan assumiu em março o comando da Intel, cujos chips para processos computacionais tradicionais vêm sendo progressivamente ofuscados pela revolução da inteligência artificial.

