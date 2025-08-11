Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump prolonga trégua tarifária com China em 90 dias

A competição com a China tem sido um objetivo prioritário de Washington desde o primeiro mandato do presidente Donald Trump (2017-2021)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou por 90 dias a trégua tarifária com a China, horas antes de expirar, informaram os meios de comunicação americanos nesta segunda-feira (11). 

A competição com a China tem sido um objetivo prioritário de Washington desde o primeiro mandato do presidente Donald Trump (2017-2021).

Seu sucessor democrata Joe Biden manteve a pressão, e Trump a intensificou desde que voltou ao poder em 20 de janeiro passado. 

Sob a premissa de combater o tráfico de fentanil, Trump aplicou uma tarifa de 10%, além da já existente antes de 1º de janeiro. Ele adicionou uma tarifa de 20% chamada de "recíproca" no início de abril.

No entanto, diante das retaliações da China, as duas potências mundiais entraram em uma escalada que levou a aumentos tarifários de até 125% para produtos dos EUA e 145% para produtos chineses, antes de um acordo ser alcançado em maio, em Genebra, para retornar a 10% para um lado e 30% para o outro, respectivamente.

Desde então, delegações dos Estados Unidos e da China se reuniram em Londres e Estocolmo para evitar uma espiral maior e manter a trégua, que expira em 12 de agosto.

Segundo a CNBC, canal de televisão especializado na economia dos EUA, e o Wall Street Journal, que citam uma fonte anônima da Casa Branca, Trump assinou um decreto que prolonga a trégua por 90 dias.

Por enquanto, a Casa Branca não respondeu às perguntas da AFP.

"Veremos o que acontece. (...) A relação entre o presidente Xi [Jinping] e eu é muito boa", declarou Trump horas antes em uma coletiva de imprensa.

A China disse esperar um resultado "positivo" das negociações com Washington.

"Esperamos que os Estados Unidos colaborem com a China para respeitar o importante consenso alcançado durante a conversa telefônica entre os dois chefes de Estado (...) e se esforcem para alcançar resultados positivos com base na igualdade, no respeito mútuo e no benefício mútuo", afirmou Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em um comunicado.

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, declarou, após as negociações na Suécia, que Donald Trump teria a "última palavra" sobre qualquer extensão da trégua.

- Compras de soja -

Nos últimos dias, Trump parecia buscar concessões de última hora.

No domingo à noite, ele publicou uma mensagem em sua plataforma Truth Social pedindo à China "quadruplicar suas compras de soja americana".

"A China está preocupada com a escassez de soja. Nossos grandes agricultores produzem a melhor soja", escreveu. Ele afirmou que isso "reduziria significativamente" o déficit comercial dos Estados Unidos com a China, graças a um aumento das importações chinesas.

Ele terminou a mensagem com: "Obrigado, presidente Xi".

Desde seu retorno à Casa Branca, Trump está conduzindo uma ofensiva tarifária, com sobretaxas para muitos dos produtos que entram nos Estados Unidos.

As taxas variam entre 10% e 50% para produtos do Brasil, além das aplicadas a setores específicos como automóveis, aço, alumínio ou cobre.

O presidente republicano também ameaça impor novos impostos aos semicondutores e produtos farmacêuticos.

Um documento datado de 31 de julho, divulgado na última sexta-feira, afirmou que os lingotes de ouro de um quilograma e de 100 onças foram classificados como sujeitos a tarifas. Os investidores acreditavam que estavam isentos.

Isso fez o preço do ouro disparar no fim de semana.

Trump esclareceu o ocorrido nesta segunda-feira.

"O ouro não será sujeito a tarifas!", escreveu em sua plataforma Truth Social, sem dar detalhes.

moeda alternativa para o dólar

