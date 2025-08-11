Trump prolonga trégua tarifária com China em 90 dias

Trump prorrogou por 90 dias a trégua tarifária com a China / Crédito: MANDEL NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou por 90 dias a trégua tarifária com a China, horas antes de expirar, informaram os meios de comunicação americanos nesta segunda-feira (11). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A competição com a China tem sido um objetivo prioritário de Washington desde o primeiro mandato do presidente Donald Trump (2017-2021).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Seu sucessor democrata Joe Biden manteve a pressão, e Trump a intensificou desde que voltou ao poder em 20 de janeiro passado. Sob a premissa de combater o tráfico de fentanil, Trump aplicou uma tarifa de 10%, além da já existente antes de 1º de janeiro. Ele adicionou uma tarifa de 20% chamada de "recíproca" no início de abril. No entanto, diante das retaliações da China, as duas potências mundiais entraram em uma escalada que levou a aumentos tarifários de até 125% para produtos dos EUA e 145% para produtos chineses, antes de um acordo ser alcançado em maio, em Genebra, para retornar a 10% para um lado e 30% para o outro, respectivamente. Desde então, delegações dos Estados Unidos e da China se reuniram em Londres e Estocolmo para evitar uma espiral maior e manter a trégua, que expira em 12 de agosto.

Segundo a CNBC, canal de televisão especializado na economia dos EUA, e o Wall Street Journal, que citam uma fonte anônima da Casa Branca, Trump assinou um decreto que prolonga a trégua por 90 dias. Por enquanto, a Casa Branca não respondeu às perguntas da AFP. "Veremos o que acontece. (...) A relação entre o presidente Xi [Jinping] e eu é muito boa", declarou Trump horas antes em uma coletiva de imprensa.

A China disse esperar um resultado "positivo" das negociações com Washington. "Esperamos que os Estados Unidos colaborem com a China para respeitar o importante consenso alcançado durante a conversa telefônica entre os dois chefes de Estado (...) e se esforcem para alcançar resultados positivos com base na igualdade, no respeito mútuo e no benefício mútuo", afirmou Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em um comunicado. O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, declarou, após as negociações na Suécia, que Donald Trump teria a "última palavra" sobre qualquer extensão da trégua.