Trump escolhe economista conservador para escritório de estatísticas trabalhistas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu nesta segunda-feira (11) um economista de direita para chefiar o Escritório de Estatísticas Trabalhistas, em substituição à comissária que ele demitiu após a publicação de números sobre o emprego que mostravam um enfraquecimento do mercado de trabalho. Trump informou em sua plataforma Truth Social que nomeava E.J. Antoni como comissário do órgão.

"Nossa economia está crescendo e E.J. garantirá que os números divulgados sejam HONESTOS e PRECISOS", escreveu o presidente. "Sei que E.J. Antoni fará um trabalho incrível neste novo cargo", acrescentou. Antoni é economista-chefe do centro Fundação Heritage para o orçamento federal, segundo o site da organização. Em seus comentários publicados pela Fundação Heritage, Antoni elogiou consistentemente as políticas do presidente republicano e, por outro lado, criticou as de seu antecessor, o democrata Joe Biden.

Na semana passada, Trump reiterou, sem apresentar provas, que um relatório recente sobre o emprego "estava manipulado". Ele alegou que Erika McEntarfer, chefe de estatísticas trabalhistas, havia adulterado dados para minimizar os feitos econômicos de seu governo. O crescimento do emprego nos Estados Unidos não atingiu as expectativas em julho, segundo os números do Escritório de Estatísticas Trabalhistas. Além disso, foi revisado para baixo o número de contratações de maio e junho, que caiu para os níveis mais baixos desde a pandemia de covid-19.