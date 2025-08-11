Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump escolhe economista conservador para escritório de estatísticas trabalhistas

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu nesta segunda-feira (11) um economista de direita para chefiar o Escritório de Estatísticas Trabalhistas, em substituição à comissária que ele demitiu após a publicação de números sobre o emprego que mostravam um enfraquecimento do mercado de trabalho.

Trump informou em sua plataforma Truth Social que nomeava E.J. Antoni como comissário do órgão.

"Nossa economia está crescendo e E.J. garantirá que os números divulgados sejam HONESTOS e PRECISOS", escreveu o presidente.

"Sei que E.J. Antoni fará um trabalho incrível neste novo cargo", acrescentou.

Antoni é economista-chefe do centro Fundação Heritage para o orçamento federal, segundo o site da organização.

Em seus comentários publicados pela Fundação Heritage, Antoni elogiou consistentemente as políticas do presidente republicano e, por outro lado, criticou as de seu antecessor, o democrata Joe Biden.

Na semana passada, Trump reiterou, sem apresentar provas, que um relatório recente sobre o emprego "estava manipulado".

Ele alegou que Erika McEntarfer, chefe de estatísticas trabalhistas, havia adulterado dados para minimizar os feitos econômicos de seu governo.

O crescimento do emprego nos Estados Unidos não atingiu as expectativas em julho, segundo os números do Escritório de Estatísticas Trabalhistas. Além disso, foi revisado para baixo o número de contratações de maio e junho, que caiu para os níveis mais baixos desde a pandemia de covid-19.

Trump pediu a demissão de McEntarfer horas depois da divulgação dos números.

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, admitiu posteriormente que o mercado de trabalho, de fato, havia esfriado.

Os dados sobre o emprego nos Estados Unidos apontam para dificuldades, já que as empresas adotaram uma postura cautelosa em relação à contratação e ao investimento enquanto enfrentavam as tarifas radicais e instáveis de Trump neste ano.

