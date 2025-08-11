Trump critica economista Paul Krugman por suposto pessimismo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o economista Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel e colunista do jornal The New York Times, na madrugada desta segunda-feira, 11. "Tem previsto desgraça e pessimismo desde o meu grande sucesso eleitoral em 2016", disse Trump, na Truth Social.

Krugman "tem estado errado por anos, já que todos os mercados têm atingido novos recordes", disse Trump.