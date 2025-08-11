Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump critica economista Paul Krugman por suposto pessimismo

Trump critica economista Paul Krugman por suposto pessimismo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o economista Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel e colunista do jornal The New York Times, na madrugada desta segunda-feira, 11. "Tem previsto desgraça e pessimismo desde o meu grande sucesso eleitoral em 2016", disse Trump, na Truth Social.

Krugman "tem estado errado por anos, já que todos os mercados têm atingido novos recordes", disse Trump.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Em artigo publicado no dia 4 de agosto, Krugman alertou, para um cenário político "extremamente perigoso" nos Estados Unidos, diante do enfraquecimento da economia e da queda de aprovação de Donald Trump.

Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, editado e revisado pela redação Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP GOVERNO

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar