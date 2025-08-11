Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump cita Brasília como exemplo de 'capital violenta' ao anunciar mobilização para Washington

Em coletiva para anunciar a mobilização de tropas da Guarda Nacional para Washington, Trump citou também capitais como Bogotá, Lima e Cidade do México em seu exemplo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluiu Brasília em uma lista com diversas "capitais violentas" nesta segunda-feira, 11.

Em coletiva para anunciar a mobilização de tropas da Guarda Nacional para Washington, Trump citou também capitais como Bogotá, Lima e Cidade do México em seu exemplo.

"Washington tem o dobro, o triplo de violência de todas elas. Você gostaria de morar em um lugar assim? Acho que não. As outras cidades são bem ruins, mas não tão ruins quanto Washington", disse ele aos repórteres.

