Trump anuncia que prorrogou por 90 dias trégua tarifária com China

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (11) que prorrogou por 90 dias a trégua tarifária com a China.

Em uma mensagem publicada em sua rede Truth Social, Trump disse ter assinado "um decreto que estenderá a suspensão tarifária com a China por mais 90 dias". Os elementos do acordo "permanecerão inalterados", acrescentou.

Após semanas de escalada tarifária, as duas grandes potências chegaram, em maio, a um acordo em Genebra que reduziu as tarifas respectivas para 10% sobre os produtos americanos e para 30% sobre os chineses.

eua china

