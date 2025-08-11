Tribunal ordena captura de dezenas de milhares de cães de rua em Nova Délhi

Pelo menos 60.000 cães vivem nas ruas de Délhi, segundo um censo de 2012, o dado mais recente disponível.

A Suprema Corte da Índia ordenou nesta segunda-feira (11) a captura de dezenas de milhares de cães de rua na capital do país, após um aumento dos ataques de animais.

O tribunal solicitou às autoridades da cidade que criem abrigos para cães em um prazo de oito semanas e que mantenham registros diários dos animais capturados.

"O importante, e sem o qual todo o esforço seria inútil, é que nenhum cão de rua deve ser liberado", indicou o tribunal.

A decisão deve ser aplicada em Délhi e seus subúrbios, onde vivem quase 30 milhões de pessoas.

A Índia tem milhões de cães de rua e os ataques fatais são frequentes, em particular contra crianças e idosos.