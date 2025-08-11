São Paulo enfrenta Atlético Nacional na Colômbia pela ida das oitavas da Libertadores

Em um confronto válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores que busca reviver antigas glórias, o São Paulo visita o Atlético Nacional nesta terça-feira (12), revitalizado p ela chegada do ex-atacante argentino Hernán Crespo. O Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (21h30m, horário de Brasília), sediará o jogo de ida de uma eliminatória que inclui cinco troféus do principal torneio de clubes das Américas: três do Tricolor Paulista (1992, 1993 e 2005) e dois do Rey de Copas colombiano (1989 e 2016).

Apenas um entre os times mais vitoriosos do Brasil e da Colômbia sairá vivo deste confronto, em que ambos vivem realidades diferentes. O vencedor disputará uma vaga nas semifinais contra o atual campeão Botafogo ou a LDU, que se enfrentam na quinta-feira no Rio de Janeiro. - Crespo: fôlego novo no São Paulo - O clima é mais tranquilo no São Paulo, que terminou invicto na liderança do Grupo D e vem de cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, onde ocupa a sétima colocação, doze pontos atrás do líder Flamengo.

O motivo? A chegada de Crespo há um mês e meio, após o término da fase de grupos, foi uma injeção de moral para um clube que perdeu apenas duas partidas em nove jogos desde então. No entanto, um desses reveses foi doloroso: a derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR e a consequente eliminação nos pênaltis nas oitavas de final da Copa do Brasil, competição que oferece premiações milionárias, tão necessárias para as finanças do clube paulista, que passa por dificuldades. Apesar disso, o São Paulo segue de cabeça erguida e tem um trunfo na manga: seu atacante Lucas Moura volta aos gramados após três meses afastado, recuperado de uma lesão no joelho direito.

A Libertadores "é um sonho para todos", disse Crespo antes da viagem a Medellín. "Vamos tentar com todas as nossas forças tornar esse sonho realidade, mas com os pés firmes no chão." - Nacional com problemas - Os donos da casa, campeões do Clausura de 2024 e que terminaram em segundo no difícil Grupo F, à frente do Bahia e do Nacional de Montevidéu, têm um desfalque importante no ataque.

Kevin Viveros, que marcou quatro gols em cinco partidas da fase anterior, foi transferido para o Athletico-PR em junho. Os 'Verdolagas' não parecem ter sentido a ausência de seu artilheiro no campeonato nacional, onde ocupam a segunda posição, três pontos atrás do líder Atlético Junior. No entanto, na Libertadores, tudo tem um preço diferente, e os gols de Viveros foram cruciais para garantir a vaga nas oitavas de final. Além da ausência do artilheiro, que pode ser compensada pela chegada do meio-campista Edwin Cardona e do atacante Alfredo Morelos, o técnico Javier Gandolfi vem sendo questionado.