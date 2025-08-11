Sabalenka sofre, mas vence Raducanu e avança às oitavas em Cincinnati

A número um do mundo, Aryna Sabalenka, avançou para as oitavas de final do WTA 1000 de Cincinnati com uma vitória por 7-6 (7/3), 4-6 e 7-6 (7/5) sobre Emma Raducanu (número 39 do mundo) nesta segunda-feira (11), em uma longa partida de três horas e dez minutos. A bielorrussa de 27 anos continua a caminho do bicampeonato nas quadras duras de Cincinnati, em Ohio, e ampliou sua liderança no topo das estatísticas de vitórias do circuito feminino com seu 49º triunfo nesta temporada.

Mas a batalha contra a britânica mais bem ranqueada no momento foi difícil para Sabalenka, que terminou com dois aces nos momentos finais. "Ela é uma excelente jogadora e uma boa pessoa. Estou feliz por superar uma partida de três horas e dez minutos. Espero que amanhã seja um dia de folga", disse a vencedora. Sabalenka admitiu que sua estratégia incluía "correr riscos", embora isso tenha resultado em um alto número de erros não forçados. "Subi à rede em alguns pontos cruciais, assumi os riscos e isso rendeu frutos", acrescentou.