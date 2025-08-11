Que países reconhecem o Estado palestino?

Três quartos dos países-membros da ONU reconhecem o Estado palestino, proclamado por líderes no exílio há mais de 35 anos, um ato diplomático ao qual mais de 10 países se somaram desde o início da guerra em Gaza. Segundo os cálculos e verificações da AFP, pelo menos 145 dos 193 Estados que integram a ONU reconhecem ou pretendem reconhecer o Estado palestino, incluindo França, Canadá e Austrália, que anunciaram sua intenção de fazê-lo em setembro, durante a Assembleia Geral da organização com sede em Nova York.

O Reino Unido também anunciou que reconhecerá o Estado palestino, a menos que Israel assuma alguns compromissos. A maioria dos países da Europa Ocidental e América do Norte, quase todos os países da Oceania, Japão e Coreia do Sul, alguns da América Latina e África, não reconhecem o Estado palestino. A seguir, as três fases fundamentais deste processo: - Arafat proclama Estado palestino em 1988 -

Em 15 de novembro de 1988, durante a Primeira Intifada, o líder palestino Yasser Arafat proclamou unilateralmente um Estado palestino independente e Jerusalém como sua capital. Arafat fez o anúncio em Argel, durante uma reunião do Conselho Nacional Palestino no exílio, que adotou como objetivo a solução de dois Estados, um israelense e um palestino. Alguns minutos depois, a Argélia foi o primeiro país a reconhecer oficialmente o Estado palestino. Em poucas semanas, quase 40 países, incluindo China, Índia, Turquia e a maioria dos Estados árabes, adotaram a política. Pouco depois, quase todos os países africanos e nações do bloco soviético seguiram o mesmo caminho.

A partir de dezembro de 2010, primeiro o Brasil e, depois, Argentina, Bolívia, Equador, Chile, Peru e Uruguai reconheceram o Estado palestino. Na região latino-americana, Venezuela, Cuba, Nicarágua e Costa Rica já haviam tomado a medida, adotada também por Colômbia, Honduras e El Salvador, marcando uma distância com os Estados Unidos, principal aliado de Israel. - 2012, um pé na ONU -

Sob a direção de Mahmoud Abbas - sucessor de Arafat, falecido em 2004 - a Autoridade Palestina lançou uma ofensiva diplomática nas organizações internacionais. A Unesco foi a primeira organização multilateral da ONU a abrir suas portas para os palestinos em 2011, o que gerou indignação em Israel e nos Estados Unidos. Em uma votação histórica em novembro de 2012, a Assembleia Geral da ONU votou a favor de conceder aos palestinos o status de Estado observador nas Nações Unidas.