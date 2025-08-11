ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Palestinos se reúnem em Gaza para funeral de jornalistas da Al Jazeera mortos em bombardeio israelense

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: UE tem reunião de emergência sobre a Ucrânia antes do encontro Putin-Trump

COLÔMBIA POLÍTICA: Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia baleado durante comício, morre aos 39 anos

Os funerais dos cinco jornalistas do canal Al Jazeera (Catar) que faleceram no domingo em um ataque israelense na Faixa de Gaza, incluindo um repórter muito conhecido, começaram nesta segunda-feira (11) no território palestino devastado por 22 meses de guerra.

Palestinos se reúnem em Gaza para funeral de jornalistas da Al Jazeera mortos em bombardeio israelense

Três quartos dos países-membros da ONU reconhecem o Estado palestino, proclamado por líderes no exílio há mais de 35 anos, um ato diplomático ao qual mais de 10 países se somaram desde o início da guerra em Gaza.

BOGOTÁ:

Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia baleado durante comício, morre aos 39 anos

O pré-candidato à presidência e senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que foi alvo de um ataque a tiros em junho durante um evento público, morreu aos 39 anos, após passar dois meses no Centro de Terapia Intensiva (CTI), informou sua esposa na madrugada desta segunda-feira (11).

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

BRUXELAS:

UE tem reunião de emergência sobre a Ucrânia antes do encontro Putin-Trump

A União Europeia (UE) programou uma reunião de emergência de seus ministros das Relações Exteriores para a tarde de segunda-feira (11) para tentar influenciar as negociações programadas para esta semana entre Donald Trump e Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia, que provocam temores de um acordo prejudicial a Kiev.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- EUROPA

PARIS:

Paris enfrenta dilema do ar-condicionado contra o calor

À medida que as ondas de calor se intensificam, muitos parisienses estão começando a aceitar a ideia de instalar ar-condicionado, apesar da tradicional resistência a este sistema de climatização comum em outras capitais.

-- SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS

JIANGYONG:

Jovens chinesas tiram do esquecimento antiga escrita secreta utilizada por mulheres

Em um ateliê na província de Hunan, no centro da China, uma professora traça suavemente com um pincel de tinta os caracteres de uma escrita secreta inventada há séculos pelas mulheres.

-- ESPORTES

TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 e WTA 1000 de Cincinnati

