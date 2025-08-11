Paramilitares matam 40 pessoas em campo de refugiados no Sudão

Paramilitares sudaneses mataram pelo menos 40 pessoas nesta segunda-feira (11) em um campo de refugiados em Darfur, afetado pela fome e em meio a combates que não cessam no país, indicaram os socorristas locais. Os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) atacaram o campo de Abu Shuk, no oeste do Sudão, disparando nas ruas e dentro das habitações, relatou o Centro de Resposta de Emergência local, uma das centenas de redes de voluntários que oferecem ajuda na linha de frente desde que a guerra entre o Exército sudanês e as FAR eclodiu em abril de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os socorristas afirmaram que mais de 40 civis morreram e pelo menos 19 ficaram feridos no ataque. A equipe de resgate afirmou que os civis morreram "por balas perdidas ou por execuções diretas" no campo, localizado nos arredores de El Fasher. As FAR mantêm um estado de sítio em El Fasher, capital do estado de Darfur do Norte e última grande cidade desta região ainda sob controle do exército, desde maio de 2024. O comitê de resistência local, um grupo voluntário pró-democracia, confirmou o número de pelo menos 40 mortos no ataque de segunda-feira e condenou o que classificou como "horríveis violações cometidas contra pessoas inocentes e desarmadas".