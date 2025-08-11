Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ONU exige 'libertação imediata' de ativista de direitos humanos presa em Caracas

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos exigiu, nesta segunda-feira (11), em uma mensagem no X, "a libertação imediata" da ativista de direitos humanos colombo-venezuelana Martha Lia Grajales, que foi presa na sexta-feira em Caracas pouco depois de uma manifestação. 

"Sua família e seu advogado devem ser informados sobre sua situação e seu local de detenção. Seus direitos humanos devem ser respeitados", insistiu Volker Türk nesta breve mensagem. 

