ONU exige 'libertação imediata' de ativista de direitos humanos presa em Caracas
O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos exigiu, nesta segunda-feira (11), em uma mensagem no X, "a libertação imediata" da ativista de direitos humanos colombo-venezuelana Martha Lia Grajales, que foi presa na sexta-feira em Caracas pouco depois de uma manifestação.
"Sua família e seu advogado devem ser informados sobre sua situação e seu local de detenção. Seus direitos humanos devem ser respeitados", insistiu Volker Türk nesta breve mensagem.
