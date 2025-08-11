Morre Miguel Uribe, pré-candidato à Presidência da Colômbia baleado há dois meses

O pré-candidato à Presidência e senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que foi atacado a tiros durante um ato público, morreu aos 39 anos após passar dois meses em terapia intensiva, informou sua esposa na madrugada desta segunda-feira (11). A morte de Uribe, o favorito da direita para as eleições presidenciais de 2026, reabre feridas em um país sacudido pela violência e pelos atentados contra políticos nas décadas de 1980 e 1990.

O legislador da oposição morreu à 01h56 local (03h56 de Brasília), após sofrer uma nova hemorragia cerebral no sábado, segundo a clínica onde estava internado. Em meados de julho, Uribe apresentou sinais de melhora e, após várias cirurgias e intervenções, tinha iniciado um processo de neuroreabilitação. "Obrigada por uma vida cheia de amor", escreveu a viúva, María Claudia Tarazona, em sua conta no Instagram, em mensagem acompanhada de uma foto do casal. "Descanse em paz, amor da minha vida, eu cuidarei dos nossos filhos", acrescentou. Vídeos gravados com celulares mostram o momento do atentado, em 7 de junho, durante um comício em um bairro popular de Bogotá. Ouvem-se tiros e gritos, o candidato cai, ensanguentado. Seus seguranças ferem na perna o atirador de 15 anos enquanto ele tenta fugir.

O menor atirou três vezes em Uribe, duas na cabeça. O caso é investigado pelo Ministério Público como "magnicídio" (assassinato de pessoa ilustre) para identificar os autores intelectuais. "Sentimos tristeza porque nossa vida é menosprezada pelas estruturas criminosas que nos governam", disse à AFP o professor Pablo Peña, de 64 anos, no local do atentado. Um punhado de pessoas rezava ali, nesta segunda-feira, junto a um altar montado com imagens católicas, velas e flores. As autoridades capturaram seis pessoas, inclusive o atirador, e apontam para membros de uma dissidência da extinta guerrilha das Farc como possíveis mentores do crime.

Após a morte do senador, o Ministério Público fará novas acusações aos detidos pelo "crime de homicídio agravado", disse um funcionário à AFP. O político de direita deixa um filho pequeno e três enteadas adolescentes, filhas de sua esposa que ele acolheu como se fossem suas. "Resta ao governo repudiar o crime e ajudar. Seja de qualquer ideologia, a pessoa e sua família, sua vida e sua segurança são prioridade para o governo", reagiu no X o presidente Gustavo Petro, de esquerda.

- Violência política - A vida de Miguel Uribe foi marcada pela violência do conflito armado colombiano.