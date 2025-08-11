Maioria dos alemães apoia reconhecimento de Estado palestino

De acordo com pesquisa, 54% são a favor do reconhecimento de um Estado palestino, questão que é um dilema para a Alemanha. Enquanto 31% se opõem à ideia.De acordo com pesquisa publicada neste domingo (10/08), a maioria dos alemães apoia o reconhecimento de um Estado palestino, questão que é um dilema para a Alemanha. Na pesquisa, realizada pelo Instituto Forsa para a revista política International Politik, 54% dos entrevistados responderam "sim" à pergunta: "A Alemanha deveria agora reconhecer a Palestina como um Estado?". Enquanto 31% se opuseram à ideia. Maior apoio entre eleitores de esquerda A pesquisa, foi realizada no final de julho com 1.001 pessoas na Alemanha. O apoio foi ligeiramente maior no leste do país (59%) do que no oeste (53%). Também foi particularmente alto entre aqueles com idade entre 18 e 29 anos (60%) e aqueles com 60 anos ou mais (58%). Por ideologia, entre os apoiadores do Partido de Esquerda, 85% eram a favor do reconhecimento. O apoio também foi alto entre os eleitores do Partido Verde (66%) e dos apoiadores do Partido Social-Democrata (SPD), com 52%. O apoio foi menor entre os eleitores da aliança conservadora que reúne União Democrata Cristã (CDU) e União Social Cristã (CSU), com 48%, e do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), com 45%. O governo alemão afirma apoiar uma solução de dois Estados, na qual israelenses e palestinos convivam pacificamente. No entanto, considera que o reconhecimento da Palestina deva ser o passo final de um processo de paz negociado e descartou a adoção da medida a curto prazo. O presidente Emmanuel Macron anunciou que a França dará esse passo em setembro. O Canadá também se comprometeu a reconhecer a Palestina em setembro, sujeito a certas condições, assim como o Reino Unido. md (DPA, AFP)