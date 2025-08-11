Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Macron promulga lei cuja disposição de reintroduzir um pesticida foi vetada pelo tribunal superior

Macron promulga lei cuja disposição de reintroduzir um pesticida foi vetada pelo tribunal superior

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da França, Emmanuel Macron, promulgou a lei cuja polêmica disposição de reintroduzir um pesticida foi censurada pelo Conselho Constitucional na semana passada, segundo o Boletim Oficial publicado nesta terça-feira (11).

Em 8 de julho, os legisladores franceses aprovaram a chamada "lei Duplomb", que reautorizava o uso de acetamiprida, um pesticida conhecido por sua toxicidade para polinizadores, como as abelhas.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Essa legislação buscava agradar os principais sindicatos agrícolas franceses, que protagonizaram fortes mobilizações em 2024 devido à sua situação e contra o acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul.

Mas os legisladores de esquerda levaram a questão ao Constitucional, por considerarem que ela contrariava o princípio da precaução inscrito na Carta do Meio Ambiente e por entenderem que o debate parlamentar foi limitado.

Embora o conselho de "sábios" tenha validado seu trâmite em 7 de agosto, censurou a reintrodução, a título excepcional, desse inseticida neonicotinoide, proibido desde 2018, mas autorizado em outros lugares da Europa até 2033.

O alto tribunal, no entanto, validou a criação de megareservatórios para irrigação e as facilidades para ampliar ou criar instalações de pecuária intensiva, medidas rejeitadas por partidos de esquerda e associações ambientalistas.

A decisão do Constitucional ocorreu em meio a forte pressão popular. Mais de 2,1 milhões de pessoas — um número recorde — assinaram uma petição no site da Assembleia Nacional (câmara baixa), impulsionada por uma estudante de 23 anos que pedia a revogação da lei.

Pouco depois da decisão do Constitucional, o gabinete de Macron já havia indicado que o presidente iria promulgar a lei "no menor tempo possível".

Segundo uma pesquisa publicada no fim de julho pelo jornal La Tribune Dimanche, 64% dos franceses queriam que o presidente não promulgasse a lei e a submetesse a uma "nova deliberação" no Parlamento.

lpa/sw/arm/cjc/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar