Ladrões roubam US$ 7 mil em bonecos Labubu de loja nos EUA

Um grupo de ladrões mascarados roubou cerca de US$ 7 mil em bonecos Labubu de uma loja na região de Los Angeles, nos EUA, na semana passada, segundo autoridades.

O crime ocorreu em La Puente, cidade localizada a cerca de 29 km de Los Angeles, informou o Departamento do Xerife do Condado de LA. Os suspeitos utilizaram uma caminhonete Toyota Tacoma roubada, que foi recuperada pouco depois. A polícia disse que ainda investiga o caso e não divulgou mais informações.