Japão ordena que moradores abandonem casas após fortes chuvas

Várias localidades no município de Kumamoto foram afetadas pelas inundações. As cheias dos rios arrastaram veículos e danificaram rodovias.

As autoridades japonesas pediram na segunda-feira (11) a milhões de pessoas que abandonassem suas residências após as chuvas intensas que provocaram inundações e deslizamentos de terra no sudoeste do país, onde vários moradores estão desaparecidos.

No período de seis horas, mais de 37 centímetros de chuva caíram na cidade de Tamana, a mais afetada, um recorde para a região, segundo a Agência Meteorológica Japonesa.

As autoridades emitiram alerta para mais de três milhões de moradores na região sudoeste do Japão, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres.

Um homem da localidade de Kosa, em Kumamoto, desapareceu na manhã de segunda-feira em um deslizamento de terra.

Em Misato, no mesmo município, as equipes de emergência tentavam alcançar um idoso preso em sua casa, atingida por um deslizamento de terra, segundo uma autoridade local.