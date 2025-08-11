Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel mata cinco jornalistas da Al Jazeera em ataque aéreo, informa rede

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Um ataque aéreo israelense matou cinco jornalistas da Al Jazeera, informou a rede nesta segunda-feira, 11. O exército de Israel confirmou que teve como alvo o jornalista palestino Anas Al-Sharif, um dos mais importantes na cobertura sobre Gaza, em um ataque na noite de domingo. Israel o acusou de ser membro da ala militar do Hamas.

O exército israelense disse que a avaliação foi baseada em documentos encontrados em Gaza, que pareciam mostrar que Al-Sharif se alistou no grupo militante em 2013.

Um porta-voz alegou que o jornalista da Al Jazeera ainda estava afiliado ao Hamas quando o ataque foi realizado e se recusou a comentar sobre outras pessoas mortas no ataque.

Al-Sharif mencionou estar preocupado com sua segurança nas últimas semanas, de acordo com suas postagens no X. "Mais uma vez, o porta-voz do exército israelense lançou uma campanha de ameaças e incitação contra mim por causa do meu trabalho como jornalista na Al Jazeera. Reafirmo: Eu, Anas Al-Sharif, sou um jornalista sem afiliações políticas", escreveu em uma postagem no mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

