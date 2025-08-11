Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã pressiona Armênia contra corredor apoiado pelos EUA

O Irã alertou, nesta segunda-feira (11), a Armênia contra a criação, sob os auspícios dos Estados Unidos, de uma zona de trânsito próxima à sua fronteira, prevista no âmbito do recente acordo de paz com o Azerbaijão.

O acordo, assinado na sexta-feira em Washington entre o presidente azerbaijano, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinian, encerra o conflito territorial que opõe seus países há décadas.

O texto também prevê a criação de uma zona de trânsito que atravessará a Armênia e conectará o Azerbaijão ao seu enclave de Nakhichevan, mais a oeste.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, teve nesta segunda-feira uma conversa por telefone com Pashinian sobre a rota de trânsito, segundo um comunicado da Presidência iraniana.

Pezeshkian "alertou sobre possíveis ações por parte dos Estados Unidos, que poderiam perseguir objetivos hegemônicos na região do Cáucaso sob o pretexto de investimentos econômicos e garantia de paz", indica o texto.

Os Estados Unidos terão direitos de construção neste corredor, que será chamado de "Via Trump para a paz e a prosperidade internacional" (TRIPP, na sigla em inglês), localizado em uma região muito estratégica e rica em hidrocarbonetos.

O Irã há muito tempo é contra o corredor por temer que isole o país do Cáucaso e traga consigo uma presença estrangeira em sua fronteira.

