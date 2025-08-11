Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo brasileiro lamenta morte do senador colombiano Miguel Uribe

Autor Agência Brasil
Agência Brasil Autor
Tipo Notícia

O governo brasileiro lamentou, na tarde desta segunda-feira (11), a morte do senador colombiano Miguel Uribe Turbay, em Bogotá, em decorrência de ataque sofrido em 7 de junho.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que recebeu a notícia "com profundo pesar".

"Ao reiterar repúdio veemente a qualquer forma de violência política, o governo brasileiro transmite sinceras condolências à família do Senador e manifesta solidariedade ao Governo e ao povo da Colômbia."

Atentado

Uribe Turbay era pré-candidato à presidência da Colômbia e participava de um evento político em Bogotá, há dois meses, quando foi atingido por dois tiros na cabeça, disparados por um adolescente de 15 anos.

O atentado mobilizou a opinião pública da Colômbia, país marcado por um longo histórico de violência política com sucessivos atentados ao longo das décadas contra lideranças políticas, populares e sindicais.

Turbay era neto de Julio César Turbay, presidente da Colômbia pelo Partido Liberal entre 1978 e 1982. 

As investigações sobre o atentado continuam. Até o momento cinco pessoas já foram presas por suspeita de relação com o crime.

