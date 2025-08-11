Governo brasileiro lamenta morte do senador colombiano Miguel Uribe

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que recebeu a notícia "com profundo pesar".

"Ao reiterar repúdio veemente a qualquer forma de violência política, o governo brasileiro transmite sinceras condolências à família do Senador e manifesta solidariedade ao Governo e ao povo da Colômbia."

Atentado

Uribe Turbay era pré-candidato à presidência da Colômbia e participava de um evento político em Bogotá, há dois meses, quando foi atingido por dois tiros na cabeça, disparados por um adolescente de 15 anos.

O atentado mobilizou a opinião pública da Colômbia, país marcado por um longo histórico de violência política com sucessivos atentados ao longo das décadas contra lideranças políticas, populares e sindicais.