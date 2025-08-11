Final da Libertadores-2025 será disputada no Monumental de Lima

O Monumental, com capacidade para 80 mil espectadores, competia com o Estádio Nacional, também localizado na capital peruana e com capacidade para 43 mil espectadores, para sediar a final.

O Estádio Monumental de Lima vai sediar a final da Copa Libertadores de 2025, que será disputada num sábado, dia 29 de novembro, anunciou a Conmebol nesta segunda-feira (11).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mas o estádio maior acabou sendo escolhido para ser o palco da partida, de acordo com Alejandro Domínguez, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, em um vídeo publicado em sua conta no Instagram.

Em 2019, o Estádio Monumental sediou a primeira final em jogo único do principal torneio de clubes das Américas, na qual o Flamengo derrotou o argentino River Plate.

O time carioca conquistou então seu segundo título continental com uma vitória de virada por 2 a 1.

Anteriormente, o título era disputado em jogos de ida e volta nos estádios das equipes finalistas.