Explosão em usina de aço deixa um morto nos EUA

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas nesta segunda-feira (11) em uma explosão numa usina de aço perto da cidade americana de Pittsburgh, na Pensilvânia, anunciou a polícia local.

"Acredita-se que haja duas pessoas desaparecidas, e várias pessoas foram atendidas com lesões", disse à AFP a polícia do condado de Allegheny, que fica a cerca de 25 km de Pittsburgh.

A explosão ocorreu "nas baterias de fornos de coque" da siderúrgica US Steel Clairton Coke Works, onde trabalham cerca de 1.300 pessoas, informou a empresa à AFP. "Nossa prioridade máxima é a segurança e o bem-estar dos nossos funcionários e do meio ambiente. Estamos em estreita colaboração com as autoridades competentes para investigar a causa do incidente."

O governador do estado, Josh Shapiro, ressaltou que "os trabalhos de busca e resgate continuam na usina. As pessoas próximas devem seguir as instruções das autoridades locais."

O senador John Fetterman publicou mais cedo no X que dezenas de pessoas haviam ficado feridas na explosão.

