Catar diz que morte de jornalistas da Al Jazeera em Gaza foi 'ataque deliberado" de Israel

Catar diz que morte de jornalistas da Al Jazeera em Gaza foi 'ataque deliberado" de Israel

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro do Catar criticou duramente Israel nesta segunda-feira (11) pela morte de jornalistas que trabalhavam para a emissora Al Jazeera na Faixa de Gaza e afirmou que foi "um ataque deliberado".

"O ataque deliberado de Israel contra jornalistas na Faixa de Gaza revela crimes inimagináveis (...) Que Deus tenha misericórdia dos jornalistas Anas Al-Sharif, Mohamed Qraiqea e seus colegas", disse o primeiro-ministro, xeque Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani, em uma mensagem na rede social X.

