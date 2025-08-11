Atlético de Madrid anuncia contratação do atacante italiano Giacomo Raspadori

O Atlético de Madrid anunciou oficialmente nesta segunda-feira (11) a contratação do atacante italiano Giacomo Raspadori, que estava no Napoli. "O atacante, duas vezes campeão da Serie A e da Eurocopa 2020, passou por exames médicos e assinou com o nosso clube" até 2030, informou o Atlético em comunicado.

"É um jogador polivalente que pode atuar em todas as posições do ataque e também atrás dos atacantes", ressaltou o clube 'colchonero'. Raspadori é o sétimo reforço do Atlético para a próxima temporada. A equipe estreia no Campeonato Espanhol no próximo domingo, contra o Espanyol, fora de casa. O italiano de 25 anos se junta aos contratados Álex Baena, Marc Pubill, Thiago Almada, David Hancko, Johnny Cardoso e a seu compatriota Matteo Ruggeri. Segundo a imprensa espanhola, o Atlético de Madrid fechou um acordo com o Napoli de 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 140 milhões na cotação atual), mais quatro milhões de euros (R$ 25 milhões) em variáveis, enquanto o salário do jogador será de 4,5 milhões de euros (R$ 28,4 milhões) brutos por temporada.