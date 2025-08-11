Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético de Madrid anuncia contratação do atacante italiano Giacomo Raspadori

Autor AFP
Tipo Notícia

O Atlético de Madrid anunciou oficialmente nesta segunda-feira (11) a contratação do atacante italiano Giacomo Raspadori, que estava no Napoli.

"O atacante, duas vezes campeão da Serie A e da Eurocopa 2020, passou por exames médicos e assinou com o nosso clube" até 2030, informou o Atlético em comunicado.

"É um jogador polivalente que pode atuar em todas as posições do ataque e também atrás dos atacantes", ressaltou o clube 'colchonero'.

Raspadori é o sétimo reforço do Atlético para a próxima temporada. A equipe estreia no Campeonato Espanhol no próximo domingo, contra o Espanyol, fora de casa.

O italiano de 25 anos se junta aos contratados Álex Baena, Marc Pubill, Thiago Almada, David Hancko, Johnny Cardoso e a seu compatriota Matteo Ruggeri.

Segundo a imprensa espanhola, o Atlético de Madrid fechou um acordo com o Napoli de 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 140 milhões na cotação atual), mais quatro milhões de euros (R$ 25 milhões) em variáveis, enquanto o salário do jogador será de 4,5 milhões de euros (R$ 28,4 milhões) brutos por temporada.

Raspadori iniciou a carreira nas categorias de base do Sassuolo, onde estreou em 2019 e fez suas primeiras três temporadas como profissional.

Em 2022, se transferiu para o Napoli e foi campeão da Serie A em seu primeiro ano no clube e na temporada 2024/2025.

Pela seleção da Itália, Raspadori participou do título da Euro-2020, disputada em 2021 devido à pandemia de covid-19. No total, o atacante tem 40 jogos e nove gols marcados com a 'Azzurra'.

