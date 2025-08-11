Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação (referência: 7/2025) -  10H00

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro -  10H30

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

 (+) BOLÍVIA - Preparativos para eleições gerais -  (até 16)

Europa

 VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep -  07H00

 OSLO (Noruega) - Extinction Rebellion protesta com Greta Thunberg para exigir que a Noruega pare a produção de petróleo -  (até 22)

SEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Al Gore traz Climate Reality Project ao Rio de Janeiro -  (até 17)

Ásia-Pacífico

 TÓQUIO (Japão) - 80º aniversário da rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial - 

SÁBADO, 16 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 (+) BUENOS AIRES (Argentina) - Hackers reciclam dispositivos eletrônicos contra a obsolescência na Argentina - 

DOMINGO, 17 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 (+) BOLÍVIA - Eleições gerais na Bolívia - 

