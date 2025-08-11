AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
TERÇA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2025
Américas
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação (referência: 7/2025) - 10H00
WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro - 10H30
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
(+) BOLÍVIA - Preparativos para eleições gerais - (até 16)
Europa
VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep - 07H00
OSLO (Noruega) - Extinction Rebellion protesta com Greta Thunberg para exigir que a Noruega pare a produção de petróleo - (até 22)
SEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2025
Américas
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Al Gore traz Climate Reality Project ao Rio de Janeiro - (até 17)
Ásia-Pacífico
TÓQUIO (Japão) - 80º aniversário da rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial -
SÁBADO, 16 DE AGOSTO DE 2025
Américas
(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Hackers reciclam dispositivos eletrônicos contra a obsolescência na Argentina -
DOMINGO, 17 DE AGOSTO DE 2025
Américas
