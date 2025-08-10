Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que pessoas em situação de rua devem deixar Washington imediatamente

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Casa Branca sediará uma coletiva de imprensa nesta segunda, 11, e que sua intenção é tornar Washington "mais segura e bonita do que nunca". Para tanto, "moradores de rua precisam se mudar imediatamente", escreveu em sua conta na rede social Truth Social.

"Daremos a vocês lugares para ficar, mas LONGE da capital. Os criminosos não precisam se mudar, vamos colocá-los na cadeia, onde é o seu lugar", falou.

Ele comparou a ação contra pessoas em situação de rua com as políticas de deportação de imigrantes. "Tudo vai acontecer muito rápido, assim como na fronteira. Passamos de milhões entrando para ZERO nos últimos meses. Isso será mais fácil - estejam preparados!", escreveu o presidente.

