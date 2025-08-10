Trump diz que pessoas em situação de rua devem deixar Washington imediatamente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Casa Branca sediará uma coletiva de imprensa nesta segunda, 11, e que sua intenção é tornar Washington "mais segura e bonita do que nunca". Para tanto, "moradores de rua precisam se mudar imediatamente", escreveu em sua conta na rede social Truth Social.

"Daremos a vocês lugares para ficar, mas LONGE da capital. Os criminosos não precisam se mudar, vamos colocá-los na cadeia, onde é o seu lugar", falou.