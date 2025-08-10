Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Londres: Manifestantes pró-Israel marcham um dia após protesto a favor de Gaza

Centenas de manifestantes marcharam pelo centro de Londres neste domingo, 10, pedindo a libertação de reféns israelenses mantidos pelo Hamas em Gaza, segundo veículos de imprensa locais.

O grupo judaico de ação direta Stop The Hate convocou os manifestantes por meio de publicação, ontem, em sua conta no Instagram. De acordo com a BBC, o protesto também foi liderado pelo rabino-chefe do Reino Unido, Ephraim Mirvis.

As manifestações pró-Israel ocorrem depois de 466 pessoas terem sido presas neste sábado, 9, por demonstrar apoio ao grupo Palestine Action, classificado como terrorista, conforme publicação da Polícia Metropolitana de Londres no X.

