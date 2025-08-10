Grande incêndio florestal segue ativo na França em plena onda de calor

O incêndio, o pior na bacia mediterrânea francesa em meio século, devastou uma vasta área do departamento de Aude, em plena temporada turística de verão, matou uma pessoa na quarta-feira e feriu várias outras.

Bombeiros trabalhavam neste domingo(10) para extinguir um grande incêndio florestal no sul da França, em meio a alertas de altas temperaturas e condições de seca que podem reacender as chamas.

Autoridades afirmaram que os ventos quentes e secos deste domingo e a onda de calor dificultariam o trabalho dos bombeiros.

"É um dia difícil, já que provavelmente estaremos em alerta vermelho pela onda de calor a partir das 16h, o que não facilitará as coisas", indicou Christian Pouget, prefeito de Aude.

As chamas já não avançam, mas continuam queimando em uma área de 16.000 hectares, declarou no sábado Christophe Magny, chefe da unidade de bombeiros da região, que acrescentou que não seria controlado até a noite deste domingo. O incêndio "não será extinto por várias semanas", afirmou.

Cerca de 1.300 bombeiros foram mobilizados para evitar que o incêndio reacendesse, diante do temor de que os ventos, que segundo autoridades se intensificaram durante a noite de sábado, pudessem estimular os focos de calor persistentes.